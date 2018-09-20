Avcılar'da Gaziler Gününe özel Çanakkale Şehitleri Sergisi

Gaziler Günü'nde Avcılar'da Çanakkale Destanı Sergisi açıldı.

Avcılar Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İşbirliğiyle düzenlenen Çanakkale Destanı Sergisi'nin açılışı Ambarlı Atatürk Evi'nde gerçekleşti. Sergi Açılışına Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, şehit yakınları ve gaziler birlikte katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri İstanbul Şube Başkanı Ferhat Koçak, serginin açılmasına destek olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak'a teşekkür ederek, "19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Çanakkale Şehitleri Sergisini Avcılar Atatürk Evi'nde belediye başkanımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Dedelerimiz bizlere bağımsız bir vatan bırakabilmek için şehit ve gazi oldular. Buradan bir kez bütün şehit ve gazilerimize şükranlarımızı gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazilerimiz ve şehit yakınları için Avcılar'da, Gaziler Evi'ni açtık"

Sergiyi büyük bir dikkatle gezen Başkan Toprak, "Gazi Meclisimiz 19 Eylül'de Atatürk'e gazi unvanını vermesiyle birlikte gaziler günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, kaymakamımız ve gazilerimizle bir arada Çanakkale Sergisini açılışını gerçekleşirdik. Yaklaşık 100 yıl önce milletimiz Çanakkale'de büyük bir destan yazdı. Ülkemizin bu günlere gelebilmesi için dedelerimiz ve ninelerimiz aziz kanlarını vatanımız için feda ettiler. Bizlerde yine aynı ruhla onları saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Bugün ayrıca gazilerimiz için Avcılar'da, Gaziler Evi'ni açtık. Ülkemize canı pahasına hizmet eden gazilerimize, elimizdeki tüm imkânlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sergi açılışında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.