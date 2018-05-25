Avcılar’da gençler sporla yükselecek

Avcılar Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında "Eğitim ve Spor Protokolü" imzalandı.Yarının bilim insanları ve sporcularını yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü konusunda anlaşıldı. Genç üniversiteli sporcular, sporda eğitim desteği alacaklar. Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin Antrenörlük Uygulaması derslerinin uygulama çalışmalarını Avcılar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirecek. Aynı zamanda bilimsel araştırma, çalıştay ve projelerinde, spor organizasyonlarında, hizmet içi eğitim seminer ve sertifika programlarında ve son olarak eğitimler, projeler, seminerler, dersler için gerekli olan tesis kullanımda olacak. Antlaşmanın protokol töreni Avcılar Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşti.Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Turnuvası’nda 3’üncüsü olan ve Türkiye’yi yurtdışında temsil etme şansı bulan üniversitenin Erkek Futbol Takımı da protokol töreninde yer alarak önemli anlara tanıklık ettiler. Avcılar Belediyesi’ne ait projeler hakkında bilgilerin de paylaşıldığı protokol töreninde; Başkan Handan Toprak Benli, "BathoneaArkeopark" projesini anlattı veyapılacağı yeri harita üzerinde gösterdi ve dev proje hakkında bilgi verdi. Projenin yeşil ve doğal alan zemininde, spor alanlarının da olacağını kaydeden Başkan Toprak Türkiye’nin en büyük arkeopark projesi olan "Bütün Yollar Avcılar’dan Geçer" başlıklı Uluslararası Avcılar Sempozyumu’nun bilgilerinin ve Avcılar Belediyesi’nin tarihini anlatan birkitap hediye etti.

Protokol töreninde, yapılan çözüm ortaklığının önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Genç Dostu Belediyecilik anlayışıyla; Avcılarımızda eğitim veren üniversitemiz ve Belediyemiz arasında yarının bilim insanları ve sporcularını yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü imzaladık. Bilim, Araştırma, Seminer, Çalıştay, Proje, Spor ve Sporcu yetiştirecek bir çok alanda gençlerin gelişmesine imkan sunacak bir proje olması bakımından bunu önemli görüyoruz. Türkiye Üniversiteler Arası Futbol Turnuvası’nda 3’üncüsü olan ve Türkiye’yi yurtdışında temsil etme şansı bulan Erkek Futbol Takımı’nı tebrik ederim. Yapmış olduğumuz çözüm ortaklığının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.