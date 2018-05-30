Avcılar’da Halk Masası Kariyer Merkezi ile işsizliğe çözüm bulunuyor

Avcılar Belediyesi işçi istihdamını desteklemek amacıyla, iş için Halk Masası Kariyer Merkezine başvuruda bulunan vatandaşları kurumsal firmalarla buluşturuyor. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonunda gerçekleşen buluşmalarda, kurumsal firmaların insan kaynakları personeli ile Avcılar Belediyesine başvuruda bulunan vatandaşlar bir araya geliyor. Avcılar Belediyesi kurumsal firmalar ile koordineli bir şekilde çalışarak, Avcılar’da ikamet eden vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. İşçi ve işverenin buluşmalarına öncülük eden Avcılar Belediyesi, yapılan uygulama ile ilçe genelinde işsizlik oranının en düşük seviyede kalmasını amaçlıyor. Avcılar Belediyesi Halk Masasına gelerek iş başvurusunda bulunan vatandaşlar, verdikleri özgeçmiş bilgileri doğrultusunda değerlendirmeye alınıyor. Avcılar Belediyesi, koordineli bir şekilde çalıştığı firmaların istedikleri sayı ve nitelik doğrultusunda uygun işe uygun personel anlayışı ile işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Uygulanan bu sistem sayesinde iş ve işçi arayanlar Avcılar Belediyesi aracılığıyla buluşturulurken, iş başvurusunda bulunan vatandaşların da niteliklerine uygun olan kurum ya da firmalarda çalışması sağlanıyor.