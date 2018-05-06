Avcılar’da Hıdırellez coşkuyla kutlandı

Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte Hıdırellez coşku ile kutlandı.

Avcılar’ın en eski yerleşim yeri olan Firuzköy, Bulgaristan Balcıbük’ten göçün 90’ıncı yılında Hıdırellez şenliği geleneğini devam ettiriyor . Firuzköy Vakfının Avcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlediği şenlikte oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Dün akşam Firuzköy Kent Evi önünden Firuzköy Kapalı Pazar Alanı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Hıdırellez etkinliklerinde yerini aldı. Firuzköy Kapalı Pazar Alanı’nda devam eden etkinliklerde Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri sunarken, Avcılar Belediye Konservatuvarı öğretmenleri de konser verdi.

Kültürü oluşturan örf, adet ve geleneklerin hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu, bu değerlerin birlik ve beraberliğe güç kattığını belirten Avcılar Belediye Başkanı Benli, “Firuzköy’e özgün ritüellerle yapılan 5-6 Mayıs Hıdırellez etkinliklerinde bahar bayramını hemşehrilerimiz ve değerli katılımcılarımızla kutluyoruz. Hıdırellez’in gelişiyle insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygusu dayanışmaya dönüşür. Bu bahar bayramıyla güzel, bereketli ve aydınlık günlerimiz başlayacak. Bu bereket beraberinde çalışmayı, azmi ve aşkı getiriyor. Dünyada barışın egemen olacağı, bolluk ve bereket içinde huzurla geçireceğimiz aydınlık yarınlar diliyor; geleneklerini sürdüren Firuzköy Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci ve Hıdırellez Festivali’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğimizle Balcıbük’ten Firuzköy’e göçün 90’ıncı yılı kutlamalarına devam ediyoruz. Tüm halkımızın baharın gelişini ifade eden Hıdırellez bahar bayramını kutluyorum” dedi.