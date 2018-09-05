Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 16:20

Avcılar’da “Kaportacı” hacamatcıya baskın

Avcılar’da yasadışı ve izinsiz şekilde “Hacamat” yaptığı ileri sürülen bir iş yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

Avcılar’da “Kaportacı” hacamatcıya baskın

05 Eylül 2018 16:20

Baskın yapıldığı sözde “hacamatcının” gerçek mesleğinin kaportacı olduğu iddia edildi.


Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sağlıksız koşullarda izinsiz olarak bir apartman dairesinde “Hacamat” yaptığı üzerine harekete geçti. Sözde tedavi yapılan yere gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak kimseyi bulamadı. Eve çağrılan çilingir yardımı ile kapı açılırken M.C.Y. de geldi. M.C:Y. Tedavi uygulanan yerin çekilmesini istemezken, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırdı. Polis ekipleri tarafından hacamat yapılan malzemelere el konulurken M.C.Y.’de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu apartman dairesi de mühürlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç