Avcılar’da “Kaportacı” hacamatcıya baskın

Baskın yapıldığı sözde “hacamatcının” gerçek mesleğinin kaportacı olduğu iddia edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sağlıksız koşullarda izinsiz olarak bir apartman dairesinde “Hacamat” yaptığı üzerine harekete geçti. Sözde tedavi yapılan yere gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak kimseyi bulamadı. Eve çağrılan çilingir yardımı ile kapı açılırken M.C.Y. de geldi. M.C:Y. Tedavi uygulanan yerin çekilmesini istemezken, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırdı. Polis ekipleri tarafından hacamat yapılan malzemelere el konulurken M.C.Y.’de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu apartman dairesi de mühürlendi.