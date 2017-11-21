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21 Kasım 2017 11:39

Avcılar’da kışın çiçekler açacak

Doğal zenginlikleri ve ekolojik düzeniyle dört mevsimi ayrı güzellikte yaşayan Avcılar’da kışın rengarenk çiçekler açacak.

Avcılar’da kışın çiçekler açacak

21 Kasım 2017 11:39


Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlar, park ve bahçeler, kaldırımlar, refüjler ve dikim alanlarını yenilemeyi sürdürüyor. Ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme, ağaç budama ve deforme olan ağaçların yenilenmesi, parkların temizliği ile Avcılar genelinde kış mevsimine karşı ağaçlar ve bitkiler koruma altına alınıyor hem de yapılan budama çalışmalarıyla ağaçların sağlıklı kalması sağlanıyor.


Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Avcılar’a estetik bir kimlik kazandıran Avcılar Belediyesi uyku dönemine giren ağaçların daha da verimli büyümesi için budama ve bitkilendirme yapıyor. Bitkisel peyzaj, mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kış mevsiminin ağaçlara verebileceği etkileri azaltabilmek ve verimini arttırabilmek için budamanın yanı sıra gübreleme, ilaçlama çalışmalarını da tamamladı.


Avcılar Belediyesi tarafından ilçenin her noktasına yerleştirilen ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazanan ve yoğun ilgi gösterilen dekoratif “Lale Bank” montajları devam ediyor. Avcıların geneline yerleştirilen lale bankları parklara farklı bir güzellik katmasının yanı sıra vatandaşlara rahatlık sağlıyor. Ayrıca ilçedeki parkların tabelaları yenilenmeye devam ediyor. Program dahilinde tüm mahallelerdeki parklarda revizyon, oyun gruplarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi, bitkilendirme ve çiçek dikiminin yanı sıra yeni park alanları oluşturma çalışmaları da devam ediyor.



“Yaz aylarında verilen önem, kış aylarında da devam ediyor”


Yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini ve yaz-kış ara vermeden yeşil alan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce cadde, sokak ve kavşak noktaları ile çiçeklendirme yapılacak refüjlerde kış hazırlığı çalışmaları tamamlandı" dedi. Kış çiçeklerinin kar ile beraber Avcılar’a ayrı bir güzellik katacağını belirten Başkan Dr. Handan Toprak, çevreye farklı bir görünüş kazandıran yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına yaz aylarında verilen önemin kış aylarında da devam ettiğini vurguladı.




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