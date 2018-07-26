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26 Temmuz 2018 19:27

Avcılar’da koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Avcılar’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini vurdu.

Avcılar’da koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

26 Temmuz 2018 19:27

Kayınvalide hayatını kaybederken kızı ağır yaralandı. Polis ekipleri kayıplara karışan cinayet zanlısı kocayı bulmak için çalışma başlattı.


Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi Aksu Sokak ve Bostan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.R.Ç. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Ç.’yi sürekli rahatsız ediyordu. Bir ortaokulda öğretmen olan Ayşegül Ç., saat 16.15 sırlarında evine gitmek için okuldan çıktı. Bu sırada M.R.Ç. eşini takip etmeye başladı. M.R.Ç., bir süre takip ettiği eşini Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde araca bindirdi. Ayşegül Ç.’nin evinin bulunduğu Aksu Sokak’a geldiklerinde ise M.R.Ç. silahını çıkarak ateş etmeye başladı. Göğsünden yaralanan Ayşegül Ç., kanlar içinde yere yığıldı.


Daha sonra, cinayet zanlısı M.R.Ç., eşinin annesi Fehime Küçük’ün Bostan Sokak’ta bulunan evine gitti. Fehime Küçük’ü de başından vuran zanlı hızla kayıplara karıştı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Aksu Sokak ve Bostan Sokak’a gelen sağlık ekipleri anne Fehime Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşegül Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Ayşegül Ç.’nin durumu ciddiyetini korurken Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçan M.R.Ç.’yi bulmak için çalışma başlattı.




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