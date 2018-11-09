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Avcılar'da korkutan yangın

Avcılar’da bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Avcılar'da bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.


Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürürken can kaybı yaşanmadı. Apartmanda dumandan etkilenen aralarında yaşlıların da olduğu 5 kişi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın tamamen sönerken itfaiye ve polisin çalışmaları devam ediyor.

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