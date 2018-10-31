Avcılar'da lüks otomobil takla atıp yan yola uçtu

Avcılar E-5'te seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak yan yola uçtu. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, yolda trafik durma noktasına geldi.

Olay, Avcılar Küçükçekmece istikameti E-5 yan yolda saat 10. 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan K. yönetimindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atarak yan yola uçtu. Olayı gören vatandaşlar,sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücü Ozan K. ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapıla sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte durma noktasına geldi. Polis ekipleri kazanın ardından tutanaklarını tutarak aracı yoldan kaldırdı. Aracın yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. öte yandan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.