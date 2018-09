Avcılar'da okullar eğitime hazır

Öğrencilerin temizbir ortamda eğitim almaları için her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarını titizlikle yürüten Avcılar Belediyesi ekipleri, bahçe ve genel temizliği yaparak okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Yeşilkent Mahallesinde bulunan Kemal Atay Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde yürütülen temizlik ve yenileme çalışmalarımızı yerinde inceledi.

Avcılar Belediyesinin eğitime göstermiş olduğu katkı ile her zaman eğitim dostu bir belediye olduğunu ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Çocuklarımızın temiz ve donanımlı binalarda eğitimini sürdürebilmesi için okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bizlerde bunun bilinci ile her daim çocuklarımızın destekçisi oluyor, onlar için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın eksiklerini gidererek, çevresini temizliyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sürdürmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın temiz ve donanımlı binalarda eğitimini sürdürebilmesi için okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.