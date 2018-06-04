Avcılar’da özel çocuklar için iftar

AVENDER’in Ambarlı Mahallesi’nde bulunan Baler Weeding House’taki iftarına Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, çok sayıda dernek üyesi de katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda Abdullah Gülmez ilahi okurken, semazen gösterileri de yapıldı. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, geleneksel hale getirdikleri iftarı 4’üncü kez verdiklerini belirterek, "Bizleri onurlandıran değerli misafirlerimiz, özel insanlarımız ve aileleri geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ise özel insanlara ayrı önem verdiklerini, herkesin engelli adayı olduğunu söyledi. Başkan Dr. Handan Toprak Benli, engellilere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, bu konuda çaba harcayan AVENDER ve sosyal sorumluluk sahibi tüm kesimlere teşekkür etti.