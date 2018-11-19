Avcılar'da resmi nikahı olmayan Romanlara, nikah kıyıldı

Nikah sonrasında gerçekleşen düğünde roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Avcılar Belediyesi erken yaşta evlenen fakat resmi nikahları bulunmayan Roman çiftlerin nikahlarının kıyılması için tören düzenledi. Gümüşpala Gölpark Davet Salonu'nda gerçekleştirilen törende Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, romanların nikahlarını kıydı. Çiftler büyük bir mutlulukla 'Evet' demelerinin ardından nikahları resmileşti. Roman çiftler törenin ardından gerçekleştirilen düğünde dans ederek gönüllerince eğlendi.

“Artık Romanlar ekonomiyle, eğitimle, siyasetle buluşacak”

Roman vatandaşların her alanda yer alması gerektiğini dile getiren Başkan Benli, “En büyük sorun erken yaşlarda evlilik. Bu Romanlar'da da çokça var. Nikahı olmayan ama evli, yerine göre çoluğu çocuğu olan, yerine göre yeni evlenmiş çiftlerimiz vardı, burada nikahlarını kıydık. Bundan sonra nikahsız evlilik yok. Nikahsız çift kalmayacak. Gençlerimiz okuyacaklar, erken yaşta evlenmeyecekler. Artık Romanlar ekonomiyle, eğitimle, siyasetle buluşacak. Biz eşit vatandaşlık ilkeleriyle herkes aynı şekilde çocuklarımız okuyacak, asla onlar mendil satmayacak. Okula gidecekler, okuyacaklar ve onlar işle buluşacaklar. Yerel yönetimlerde de, meclislerde de, muhtarlıklarda da, belediyelerimizde de yer alarak siyasete adımlarını atmış olacaklar” dedi.

"İki sene oldu evleneli ama resmi nikahımız yoktu”

Törende nikahı kıyılan Doğuş Gezen, “İki sene oldu evleneli ama resmi nikahımız yoktu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim resmi nikahımızı yaptı” diye konuştu.