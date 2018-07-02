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02 Temmuz 2018 16:50

Avcılar’da Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve dinozor fosilleri ele geçirildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve 5 ila 7 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dinozor fosilleri ele geçirildi.

Avcılar’da Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve dinozor fosilleri ele geçirildi

02 Temmuz 2018 16:50

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.


Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar’da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 ila 7 milyon yıl öncesine ait dinazor fosiller ele geçirdi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve Lidya Alyates dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi. Aynı zamanda İslami bronz tartı ağırlığı, 1 adet kırık şekilde bulunan Athena sembolü ve bronz medusa tasviri, 1 istiridye deniz kabuğu fosili ve 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu düşünülen 5-7 milyon yıl öncesine ait çene kemiği fosili de ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan G.K. isimli şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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