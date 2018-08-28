Avcılar’da Şah-Mat Yarışı

Turnuvada derece girenlere Başkan Toprak kupalarını takdim ederek, başarılar diledi.

Avcılar ilçe Birinciliği Satranç Turnuvası için yarışan 80 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Avcılar ilçesinden 20 satranççının yer aldığı ve birbirinden güçlü birçok satranç sporcusunun da aynı anda mücadele ettiği turnuva, 60dk+30sn eklemeli tempoda 6 Tur olarak yapıldı. Avcılar’dan katılan en başarılı sporcuya verilecek olan "İlçe Birincisi" ünvanının sahibi 6.Tur’un sonunda belli oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ödül törenine katılarak "İlçe Birincisi" ünvanını kazanan Ömer Tarık Alkan’a, Genel Kategori ’de Sümeyye Güleçken ve Erkin Tahaoğlu’nun ödüllerini Avcılar temsilcisi Nur Şakar ile takdim ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Toprak; Dereceye giren, katılan ve centilmence mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.