Avcılar'da satranç şöleni

Türkiye'nin 81 ilinde satranç sporcularını buluşturan 'Sokakta Satranç Var' projesi Avcılar'da her yaştan santranç ustasını bir araya getirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sokakta Satranç Var' projesi devam ediyor. 81 ilde satranç severler ile buluşturan etkinliklerin amacı çocuk, genç, yaşlı kısacası yediden yetmişe herkese satranç oynama alışkanlığı kazandırmak. 3 senedir heyecanla gerçekleşen etkinliğin bu sefer durağı Avcılar idi. Her sene olduğu gibi bu sene de Avcılar'da büyük ilgi gördü. Satranç kültürünü yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen proje Avcılar'da tam anlamıyla gerçekleşti. Özellikle çocukların satranca karşı ilgisi görülmeye değerdi.

Santrancın insan hayatındaki önemini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli; “Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz “Sokakta Satranç Var” etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle erken yaşta çocuklarımızın satranç öğrenmesi analitik zekalarının gelişimine katkıda bulunur; anne-babaları satrancın sağladığı kazanımlar gibi yararları olan sporlara çocuklarını yönlendirmesini tavsiye ediyorum.Satrancın özellikle çocukların zihinsel gelişimine önemli katkısı olduğu için satranç sporuna olan desteğimiz devam edecektir” dedi.