Avcılar İlçe Emniyet’ine bağlı Asayiş Büro Dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, sokak ortasında gerçekleşen kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında kaçırıldı.

Araçla sokakta yürüyen adamın yanına gelen şahıslar, adamı karga tulumba bir araca bindirilerek kaçırdı. Şahsın zorla bir araca bindirildiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet’ine bağlı Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda araç, kaçış istikameti yönünde yakalanarak, şahıslar gözaltına alındı.

Şahsın, alacak verecek meselesi yüzünden kaçırıldığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçırılma anı kamerada

Şahsın kaçırılma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın sokağa park ettiği görülüyor. Araçtan inen şahısların, caddede yürüyen adamı tutarak zorla aracın yanına götürdüğügörülüyor. Şahısların kaçırdıkları adamı zorla araca bindirmeye çalışması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.