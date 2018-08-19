Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 15:35

Avcılar’da sokak ortasında adamı karga tulumba araca bindirip kaçırdılar

Avcılar’da iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden bir şahıs, sokak ortasında karga tulumba bir arabaya bindirilerek kaçırıldı.

Avcılar’da sokak ortasında adamı karga tulumba araca bindirip kaçırdılar

19 Ağustos 2018 15:35

Avcılar İlçe Emniyet’ine bağlı Asayiş Büro Dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, sokak ortasında gerçekleşen kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında kaçırıldı.


Araçla sokakta yürüyen adamın yanına gelen şahıslar, adamı karga tulumba bir araca bindirilerek kaçırdı. Şahsın zorla bir araca bindirildiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet’ine bağlı Asayiş Büro Dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda araç, kaçış istikameti yönünde yakalanarak, şahıslar gözaltına alındı.


Şahsın, alacak verecek meselesi yüzünden kaçırıldığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Kaçırılma anı kamerada


Şahsın kaçırılma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın sokağa park ettiği görülüyor. Araçtan inen şahısların, caddede yürüyen adamı tutarak zorla aracın yanına götürdüğügörülüyor. Şahısların kaçırdıkları adamı zorla araca bindirmeye çalışması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç