Avcılar’da spor “engel” tanımıyor

Avcılar Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Engelsiz Spor Günleri’ projesiyle ilçede yaşayan engelli vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlıyor. Proje kapsamında ilçede yaşayan engelli vatandaşlar, belirlenen toplanma noktalarından alınarak Avcılar Atatürk Stadyumu’na getirildi. Spor merkezine getirilen zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar, uzman hocalar eşliğinde sporlarını yaparak enerjilerini atma fırsatı bulurken, aynı zamanda keyifli anlar yaşadı. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de stadyuma gelerek, spor yapan engellilerle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Engellilerin yaşamın içerisinde aktif olmaları gerektiğini belirten Başkan Benli, “Sporun hem toplum sağlığında hem de ruhen önemini biliyoruz. Bu etkinliğe stadyumumuzda haftanın bir günü ile başladık ama yaygınlaştıracağız. Avcılarımızda olan özel çocuklarımızı mahallelerinden alarak buraya getiriyoruz ve spor yapmalarına olanak sağlamış oluyoruz. Onlar burada aileleriyle birlikte sosyalleşiyorlar. Burada düzenli bir hayatları oluyor. Onların burada ne kadar mutlu olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Biz tüm engellilerimizin yaşamın içinde olmasını istiyoruz. Çocukluk zamanlarını hep evlerine kapanarak geçirmişler ama bundan sonra burada olimpik bir spor sahasında futbol oynuyorlar egzersizlerini yapabiliyorlar’’ dedi.

‘‘Bizim yapmamız gereken engelleri birlikte aşmak’’

Dünya Sağlık Örgütünün bir sözünü hatırlatan Başkan Benli, ‘‘Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal yönden iyi olma halidir. Engellerini aşıp buraya gelen ve düzenli olarak sürdüren tüm vatandaşlarımız için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Engelliler tüm yaşamın içinde olmalı. Sokakta iş hayatlarında ve burada olduğu gibi spor yapmaya üretmeye ihtiyaçları var. Herkes bir engelli adayıdır, hepimizin başına gelebilir. Bizim yapacağımız şey engelleri birlikte aşmayı sağlamak. Engelli olmayanların da engel koymayarak onları yaşamın içinde tutmaktır’’ diye konuştu.

‘‘Torunun iyileşecek deseler ben canımı vermeye razıyım’’

8 senedir 17 yaşındaki otizmli torunu Koray Akdemir’e baktığını ifade eden Sebahat Akdemir, “Koray’la ilgilendiğim için çok mutluyum, hiç yorulmuyorum. Canımı isteseler o iyileşecek deseler ben canımı vermeye razıyım. Bazen elbiselerini topluyorum ve ütülemeden koyuyorum, ikinci gün çıkartıp onları ütülüyorum. Kendi kendime düşünüyorum acaba Koray iyi olsa, bilinçli olsa babaanne benim elbiselerimi ütüle derdi diyorum. Koray’ın her şeyini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Kahvaltısını aksatmıyorum saat 10, meyvesini aksatmıyorum, 12 buçuk 1 arası öğlen yemeğini veriyorum. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, ayakları daha iyi oldu, burasının yürümesine katkısı oldu. Spor da çok yararlı, biz bir yıldan beri geliyoruz. Koray burada daha mutlu, daha önce böyle spor yapma imkanımız yoktu’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Bizlere spor yapma imkanı sağladılar’’

2 yıldır Avcılar Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında spor yaptığını ifade eden doğuştan ortopedik engelli Selda Koçyiğit ise, “Avcılar Belediyesine bizim gibi engelliler için yapmış olduğu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederim. Bizi belirli noktalardan alıp belirli noktalara bırakıyorlar, servis imkanı sağladılar. Aynı zamanda engelli arkadaşlarımızın aileleri de gelip burada kaynaşma imkanı buluyor. Ben 2 yıldır geliyordum, ama bir süredir yürüme problemi yaşadığım için gelemiyordum. Burası bana çok şey kattı, spor yaptım zayıfladım’’ dedi.