Avcılar'da su kesintisinde kamu kurumları susuz kalmayacak

Avcılar'da meydana gelecek su kesintisi nedeniyle; Avcılar Belediyesi ilçede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaçları dahilinde tankerlerle su desteği sağlayacak.

İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle şu bölgelere su verilemeyecektir; Avcılar ilçesinde Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahallelerinde kapsayacak şekilde su kesintisi gerçekleşecek."

30 saat boyunca yaşanacak su kesintisinin vatandaşları mağdur etmemesi için Avcılar'da hizmet veren kamu kurumlarına su desteği sağlayacaklarının altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Biz Avcılar Belediyesi olarak elimizdeki kaynaklar ve imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.