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18 Ağustos 2018 11:54

Avcılar’da tekstil atölyesinde yangın

Avcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Avcılar’da tekstil atölyesinde yangın

18 Ağustos 2018 11:54

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.


Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın atölyedeki tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yaklaşık bin metrekare alan üzerinde kurulu atölyedeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.


Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.




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