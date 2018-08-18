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18 Ağustos 2018 13:50

Avcılar’da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Avcılar’da bir tekstil fabrikasında elektrik kontağından kaynaklanan yangın büyük paniğe neden oldu.

Avcılar’da tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

18 Ağustos 2018 13:50

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Avcılar Firüzköy’de bulunan bir tekstil fabrikasında, saat 11.30 sularında elektrik kontağından kaynaklanan bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada içeride işçilerin bulunduğu öğrenildi. Yangın çıkar çıkmaz dışarı kaçan işçiler hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü ve Mimar Sinan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, çevrede bulunan iş yerlerinde çalışanlar tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Öte yandan, yangının çıktığı fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.




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