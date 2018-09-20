Avcılar'da yerinde kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı gerçekleşti

Avcılar'da yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Denizköşkler'de bulunan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşların mağduriyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yerinde kentsel dönüşümün hızla devam ettiği Avcılar'da Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkım öncesi bina çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Çalışmaları yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli baretini takarak, yıkımı gerçekleştirilen binaya su sıktı. Daha sonra yetkililerden bilgi alan Başkan Benli, ilçede yürütülen dönüşüm ile ilgili bilgiler verdi.

Kentsel dönüşümün vatandaşları alıştıkları çevreden uzaklaştırmadan ve mağdur edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Benli, kentsel dönüşümde özellikle yüksek katlı kooperatif evlerinin haklarının da korunması için imar planları hazırlandığını söyledi. Vatandaşların kentsel dönüşüm yapılırken yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Benli, binaları risk altında olan vatandaşlara belediyeye başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

"Uygulanabilir imar planı yerinde kentsel dönüşümdür"

Çalışmalarında yerinde kentsel dönüşümü benimseyerek hareket ettiklerini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Uygulanabilir imar planı yerinde kentsel dönüşümdür. İnsanların kendi evini, mahallelerini kaybetmeden, ilçelerinden göç ettirmeden borçlandırmadan evini yenilemek gerekiyor. Bunun için yerinde kentsel dönüşüm özellikle de Avcılar'da tercih ettiğimiz bir moderndir” ifadelerini kullandı.

“Evlerini yıkıp yeniden yapmak isteyenlere eski haklarını müktesep hak olarak veriyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan imar notlarında daha önce yapılan yüksek katlı kooperatif evleri sahiplerinin yükseklik haklarının korunması teklifinin bulunduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “İstanbul Büyükşehir'de bekleyen imar planlarımız var. Kooperatif evleri yüksek kat yapılmış ya da çok sık yapılmış. Yıktıkları zaman bu haklarını kaybediyorlar. Ama biz onların o hakkı kaybetmelerini istemiyoruz. O plana onu da koyduk. Evlerini yıkıp yeniden yapmak istediklerinde eski haklarını kendilerine müktesep hak olarak veriyoruz” dedi.

"Bir tek hemşehrimizin bile hayatını kaybetmesini istemiyorum”

Deprem bölgesi olarak en riskli konumda olduklarını söyleyen Başkan Benli, 99 depreminde doktorluk görevinin başında olduğunu ve depremzedelerin psikolojik durumlarından çok etkilendiğini belirtti. Benli, “İstanbul birinci derecede deprem bölgesinde. 1999 yılında Marmara depremini yaşadık. O nedenle binaların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bunun için ise imar planının uygulanabilir olması gerekiyor. 99 depreminde Avcılar'da hekimlik yapıyordum. Sağlık ocağında ve ambulansta görevliydim. O acıyı onlarla birlikte yaşadık. Bembeyaz önlüğümün göğsü onların toz içinde bana sarılıp gözyaşı dökmesiyle oluşan lekelerle dolmuştu. O gün kendime söz vermiştim. Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz Bundan sonra deprem olsa bile hiçbir evin yıkılmasını istemiyorum. Bir tek hemşehrimizin bile hayatını kaybetmesini istemiyorum” diye konuştu.