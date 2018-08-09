Avcılar’da yol, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Avcılar Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, G-123 Sokak, G-173 Sokak, G-599 Sokak, G-606 Sokak, G-721 Sokak, G-723 Sokak, G-772 Sokaklarında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Cadde üzeri araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yol açma ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları sürüyor.Yol yenileme çalışmaları devam ederken refüjlerin yeşillendirilmesine de titizlikle özen gösteriliyor. Bu çalışmalarla birlikte trafik akışında yaşanan sorunların tamamen giderileceği kaydedildi. Vatandaşların takdirini alan bu çalışmalar, devam ederken çevre halkına rahatsızlık verilmemesine de dikkat ediliyor.

Çalışmaları yakından takip eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Mahallelerimizdeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir, altyapı sorunu olmayan, uygar bir kent bizim en büyük hedefimiz. Yeşilkent Mahallesinde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız kısa bir sürede tamamlanacak” dedi.