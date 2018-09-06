Avcılar’da zabıta resepsiyonu

yıldönümünde Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Zabıta Müdürlüğü personeli düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Zabıta Müdürlüğü personeli ile Avcılar Belediyesi Firuzköy Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Zabıta Haftası etkinlikleri sebebiyle düzenlenen yemekte, Avcılar Belediye Zabıta personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Toprak, "Değerli Avcılar halkına hizmet için Avcılar’da bir aksaklık görüldüğünde sıkıntının çözümü için hepimiz var gücümüzle çalışmak zorundayız. Halkımızın sorunlarını ilgili müdürlüğe eksiksiz ve hızlı bir şekilde ileteceksiniz. Halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu doğrultuda emek veren tüm zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum ve Zabıta Haftanızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Başkan Toprak zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.