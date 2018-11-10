Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Avcılar'da 6 aracın birbirine çarptığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan bir otomobilin kaldırıldığı esnada sürücüsü İHA muhabirinin görüntü almasını engelledi.

Kaza, saat 04:30 sıralarında Avcılar E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu Topkapı istikameti Avcılar mevkiinde meydana geldi. E5 Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobil yol kenarında beklediği esnada seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü kazayı görmesi üzerine hızını yavaşlattı. O esnada arkadan seyir halinde olan başka bir otomobil ticari taksiye çarptı. Çarpma sonucu ticari taksi yan yola uçarak seyir halinde olan 3 araca çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası yan yolu trafiğe kapatırken, E5 Karayolu üzerinde dubalarla güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılmasının ardından kapanan yan yol yeniden trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan bir otomobilin çekici ile kaldırıldığı esnada otomobil sürücüsü İHA muhabirinin görüntü almasını engelledi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.