Avcılar’ın anneleri çok mutlu

Handan Toprak Benli birçok etkinlikte yer almasının yanı sıra mahalle mahalle gezerek, sürprizler yapıp annelerle bir araya geldi. Başkan Toprak, esnaf, vatandaş, genç ve yaşlı ayırt etmeden tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutlayarak onlara hediye verdi.

İstanbul’un tek kadın Belediye Başkanı olan Dr. Handan Toprak Benli, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili birçok etkinliğe katılıp, Avcılar’ın tüm mahallelerinde Anneler Günü’ne özel yastık hediye ettiği annelerle sohbet etti.

"Sabrıyla, şefkatiyle kendilerini evlatlarına adayan annelerimizin değeri paha biçilemez” diyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, başta evladını kaybetmiş anneler olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Başkan Toprak ziyarette yaptığı konuşmada; “Kadınlarımıza yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve kadına şiddeti önlemek için; onları sosyal ve ekonomik hayata katmak İçin ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla kadınlarımızı cinsiyet eşitliği temellerinde özgürleştiren, ekonomik ve sosyal hayata katan projelerimiz var. Yaşamımızın her anında emekleri bulunan ve hakları hiçbir zaman ödenemeyecek annelerimizin bir tek bugün değil her gün kıymetini bilmeliyiz. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, her zaman yanlarında olmak, onlara sevgimizle hoş tutarak, yalnız bırakmayarak sevgi ve saygımızı göstermek hepimize düşen en büyük sorumluluk olmalıdır. Hem bugünün anneleri hem de gelecekteki annelerin günlerini kutladık. Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” diye konuştu