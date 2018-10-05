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Avcılar'ın merkez parkı yenilendi

Avcılar’da bulunan Halide Edip Adıvar Parkı yenilendi.

Avcılar'da bulunan Halide Edip Adıvar Parkı yenilendi.


Avcılar'da her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Halide Edip Adıvar Parkı, Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yenilendi. Çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları sonrasında yenilenen parka satranç ve dama sahası da yerleştirildi. İlçe genelinde parkların bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini yerinde denetleyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, insanların daha mutlu ve huzurlu vakit geçirecekleri parklara sahip olması için çalıştıklarını belirtti. Toprak, "Halide Edip Adıvar Parkı'nda çalışmalarımızı kısa sürede tamamladık. Mahallerimizde parklarımızda yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem ailelerimiz hem de çocuklarımız rahatça vakit geçirebilirler" dedi.



"Başkanımıza teşekkür ediyoruz''


Mahalle sakinleri, hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde yeşil alan konusunda ve ağaçlandırma konusunda çalışmalardan memnunuz. Yapılan alanlarda aileler gelip oturuyor. Çocuklarımız, oyun alanlarında oynuyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.

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