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05 Eylül 2018 13:28

Avcılarlı Bisikletçiler; Ata’ya Saygı Turu’nda

İstanbul’dan "Ata’ya Saygı Turu" başlatan Avcılar Belediyesi ANKA Bisiklet Kulübü Derneği Üyeleri Ankara’ya vardı.

Avcılarlı Bisikletçiler; Ata’ya Saygı Turu’nda

05 Eylül 2018 13:28


Ata’ya Saygı Bisiklet Turunu gerçekleştiren İstanbul Avcılar ANKA Bisiklet Kulübü Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Büyük Önder Atatürk’e şükran ve minnetlerini sunmak için 460 kilometrelik yolu bisikletleriyle kat ettiler. Yaklaşık 40 kişilik grup gezilerinin Ankara ayağında Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitliğini ziyaret ederek Anıtkabir’e geçtiler.


Avcılar Belediye’nin desteklediği Anka Bisiklet Kulübü sporcuları sırasıyla Bursa, Eskişehir ve Ankara-Polatlı Şehitler anıtına uğradıktan sonra Anıtkabir’de ulu önderin mozolesine çiçek bırakarak Ata’ya Saygı Turu’nu tamamladılar.


Avcılar halkı 7’den 70’e Atasını Milli günlerde asla yalnız bırakmaz.


Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli;’’ Sporcularımız bisikletleriyle İstanbul’dan Ankara’ya giderek Zafer Bayramı’na ve Atamıza olan şükranlarını ve sevgilerini gösterdiler. Avcılar halkı 7’den 70’e Atasını Milli günlerde asla yalnız bırakmaz. Avcılar Belediyesi olarak sporcularımızı kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.’’ ifadelerini kullandı.




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