Avcılarlı gençler Türkiye şampiyonu

Avcılar’da bir eğitim kurumunda öğrenci olan genç sporcular Avcılar’a büyük gurur yaşattı. Türkiye Liseler Arası Boks Turnuvası’nda Doğukan Ağababa şampiyon olurken, İstanbul Kick Boks Şampiyonu ise Ahmet Büyüktepe oldu. Genç sporcular, aldıkları kupalarla birlikte Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’yi ziyaret etti. Kupaya kadar uzanan zafer hikayelerini anlatan gençler, kupalarını Başkan Toprak’a sundular. Genç sporcuların şampiyonluk sevincine ortak olan Başkan Toprak Benli, gençleri elde ettikleri yüksek başarılarından dolayı kutlayarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Benli, gençlerin başarısından ve ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Göstermiş olduğunuz takdire şayan performansınızdan dolayı sizlerle gurur duyduk. Bu başarılarda emek var, alın teri var, mücadele var. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Bu yüzden sizi sadece aldığınız kupalardan dolayı değil, birçok arkadaşınıza örnek olup, öncülük yaptığınız için de kutluyorum. Sizlerin bilimin ışığında ilerlerken sanatla ve sporla da buluşarak, ülkemizin bayrağını en zirveye dikerek, göklerde dalgalandırmak için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancımız tam. Bundan sonra katılacağınız müsabakalarda da başarılarınızın devam edeceğine inanıyorum” dedi.