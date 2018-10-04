Avcılarlı kadınlara eğitim

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi'nde kadınlara kaygı bozuklukları ve baş etme yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi'nde kadınlar için sosyal ve toplumsal hayatta dair eğitimler devam ediyor. Yayınlanan Ekim ayı programının ilk haftaki konusu kaygı bozuklukları ve baş etme yöntemleri oldu. Alanında uzman psikologlar tarafından verilen eğitimde, günlük hayatımızda ve yaşam alanlarımızda karşılaştığımız, problemlerden kaynaklanan bedensel tepkileri düzenlemeyi öğrenerek, kaygı durumunda ortaya çıkan umutsuzluk ve korku durumlarını aşmak konuları ele alınıyor.

Avcılar Belediyesi ‘Kadın Dostu Belediyecilik' kapsamında Mayıs 2014'de Kadın ve Aile Müdürlüğünü kuran Türkiye'de ilk ilçe belediyesi olması bakımından dikkat çekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştirerek, kadının mevcut edilgen durumdan etken pozisyona geçmesi için çalışmalar yürütüyor. İstanbul'daki tek kadın belediye başkanı olması sebebiyle kadın hakları konusunda çalışmalarına göreve geldiğinden beri büyük önem veren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, İstanbul ve Avcılar'da kadınların sesi olmaya yaptığı projelerle devam ediyor.