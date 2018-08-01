Avcılarlı kadınlara kaygı bozukluğu ve baş etme yöntemleri eğitimi

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi’nde; Kadınlar için sosyal ve toplumsal hayatta dair eğitimler devam ediyor. Yayınlanan Ağustos Ayı programının ilk haftaki konusu; Kaygı bozuklukları ve baş etme yöntemleri. Alanında uzman psikologlar tarafından verilen eğitimde, günlük hayatımızda ve yaşam alanlarımızda karşılaştığımız, problemlerden kaynaklanan bedensel tepkileri düzenlemeyi öğrenerek, kaygı durumunda ortaya çıkan umutsuzluk ve korku durumlarını aşmak. Bedensel yakınmalara bağlı olarak ortaya çıkan düşünceler karşısında yapılması gerekenleri, uzman psikologlar eşliğinde interaktif bir şekilde sorunların çözülmesi sağlamak.

Avcılar Belediyesi ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ kapsamında Mayıs 2014’te Kadın ve Aile Müdürlüğünü kuran Türkiye’de ilk ilçe belediye olması bakımından dikkat çekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştirerek, kadını mevcut edilgen durumdan etken pozisyona geçmesi için çalışmalar yürütüyor. İstanbul’da tek kadın belediye başkanı olması sebebiyle kadın hakları konusunda çalışmalarına göreve geldiğinden beri büyük önem veren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, İstanbul ve Avcılar’da kadınların sesi olmaya yaptığı projelerle devam ediyor.