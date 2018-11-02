Avcı'nın büyük kozu; Visca

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karşısındaki en büyük kozu Edin Visca olacak. Turuncu-lacivertlilerin ligde attığı 14 golün yarısında katkısı bulunan Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara karşı da hücumda etkin bir performans ortaya koymaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için bu maçı kayıpsız geçmek isteyen turuncu-lacivertliler, oturmuş kadro yapısı ve sistemsel oyunuyla da rakibine üstünlük sağlamak istiyor. Başakşehir'in bu yerleşik oyun yapısının en kilit isimlerinden biri de Edin Visca. Ligde geride kalan 10 haftada 3 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinin attığı 14 golün yarısına katkı vermiş durumda.

Kilit isim olacak

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 10 maçın tamamında görev alan ve takımda hem gol hem de asist kralı olan bulunan Visca, Beşiktaş karşısında da Abdullah Avcı için kilit isimlerden biri olacak. Başarılı oyuncu, kanatlardaki etkili oyununu yarın akşamki mücadelede de sergileyip içeri kat edeceği toplarla golü koklayacak. Tabii Boşnak futbolcunun öncelikli görevi hücum yollarındaki arkadaşlarını beslemek olacak. Edin Visca, gerek etkili ortalarıyla gerekse de defansın arasına vereceği paslarla Kartal'ın savunma direncini zayıflatarak turuncu-lacivertlilerin gol ya da goller bulmasında önemli rol oynayacak.