AVM ciro endeksi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 10,2 arttı

Mayıs ayında AVM ciro endeksi Ramazan ayının başlamasıyla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10,2 arttı. Kategoriler bazında ise en yüksek ciro artış, Ramazan başlamadan 15 gün önce yapılan toplu market alışverişleri sebebiyle hipermarket kategorisinde olduğu görüldü.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan Yayınlanan verilere göre, AVM ciro endeksi, 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 10,2 artış kaydederek 216 puana ulaştı. AVM ciro endeksi bir önceki aya göre de yüzde 3,8 oranında artış kaydetti. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2017’de İstanbul’da 959 TL, Anadolu’da 735 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 824 TL’ye yükseldi.

Mayıs’ta en yüksek ciro artışı Hipermarket kategorisinde

Mayıs ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, Ramazan başlamadan 15 gün önce yapılan toplu market alışverişleri sebebiyle hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 25,9’luk artış kaydederek liderliğini korudu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 15,4, ayakkabı kategori ciroları yüzde 12, diğer alanlar kategori ciroları yüzde 11,8, giyim kategori ciroları yüzde 10 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise yüzde 7,1 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Mayıs 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 5,8’lik bir azalış yaşandığı gözlemlendi. AVM Endeksi Mayıs 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: “Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da bereketiyle geldi. Mayıs ayında hipermarket kategorisinde yaşanan ciddi artış bunun bir yansıması. Haziran ayında da Ramazan Bayramı dolayısıyla benzer bir artışın farklı kategorilerde yaşanabileceğini söylemek mümkün. Diğer yandan ziyaret sayısında yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10,2 büyüme kaydetti. Bu durum, AVM’lere gelen ziyaretçilerimizin daha yüksek bütçeli alışverişler yapabildiğini ve dolaylı olarak bu ziyaretçi grubunun gelir düzeyinde ve harcama kalemlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu durum hem AVM’ler hem de perakendecilerimiz için oldukça sevindirici” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Emre Alkin ise rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ramazan ayının da içinde bulunduğu Mayıs ayında AVM ciro endeksinin hipermarket alışverişiyle birlikte geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2’lik bir artışın kaydedildiği görülüyor. Ramazan hazırlıklarının ivmelendirdiği hipermarket alışverişi hariç tutulursa, her ayın şampiyonları pek değişmemiş gözüküyor. Sırasıyla Teknoloji Ürünleri, Ayakkabı, Giyim ve Yiyecek AVM’lerdeki harcamalarda başı çekmekte. Ciro endeksinin bir önceki aya göre yüzde 3,8 artması da dikkat çekici. Şubat ayından bu yana AVM cirolarında gözle görülür bir toparlanma ve yükseliş olduğunun altını çizmek isterim".

Alkin açıklamasına şöyle devam etti: ”Bir yandan ciro yükselirken diğer taraftan AVM ziyaretçilerinin sayısında dalgalanma olduğu anlaşılıyor. 19 Mayıs’ın Cuma gününe rastlaması sebebiyle ziyaretçi sayısında bir azalma olması normal. Benzer bir etkiyi Haziran ayı endeksinde Ramazan Bayramı için de yaşayabiliriz. Buna rağmen ciro/ziyaretçi oranında yükselme olduğu, bunun da metrekare verimliliğine olumlu yansıdığını belirtmek gerekiyor. Tüketicilerin organize pazar yerlerinde kendilerini daha rahat hissettikleri, bu sebeple daha rahat para harcadıklarını görebiliyoruz.”