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20 Eylül 2017 11:21

AVM’de şantaj yaparak haraç toplayan çete çökertildi

Bakırköy’de bir AVM’de mağaza yetkililerine şantaj yaparak haraç toplayan çete çökertildi.

AVM’de şantaj yaparak haraç toplayan çete çökertildi

20 Eylül 2017 11:21

Çetenin AVM’de boy gösterisi yaptığı ve o anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de bir çetenin AVM’ye giderek şantaj yoluyla haraç aldığı bilgisini edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çete üyelerini takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından çete üyelerinin Bahçelievler’deki adreslerine baskın yapıldı. Baskında çete lideri olduğu öğrenilen İ.A. (36) ile M.C. ve S.K. yakalandı.


Çete lideri olduğu tespit edilen İ.A.’nın 7 farklı suçtan arama kaydı olduğu öğrenildi. İ.A. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AVM’de boy gösterisi yapmışlar


Haraç toplamak için AVM’ye gelen çetenin burada mağaza yetkililerini korkutmak amacıyla boy gösterisi yaptığı öğrenildi. Bu anların ise yine çete üyeleri tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir grup çete üyesinin tehditkar bir şekilde yürüdüğü görülüyor.




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