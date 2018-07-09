AVM’lerde harita uygulamaları dönemi

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ile Akkök Holding iştiraki Akiş GYO A.Ş. tarafından hayata geçirilen Akbatı ve Akasya’nın Venuex ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde ziyaretçiler, alışveriş merkezlerinde aradıklarını daha kolay bir şekilde bulabilecek.

Gelişen perakende sektörü ve hedef kitlenin taleplerindeki bu artışla bağlantılı olarak alışveriş merkezleri mağaza çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Gerçekleşen büyümenin ardından alışveriş merkezleri, ziyaretçileri için erişilebilirliğinin artırılması amacıyla, farklı çözümler sunmaya odaklanıyor.

Bu çerçevede, Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ile Akkök Holding iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı ve Akasya, bu amaçla Venuex ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan iş birliği ile işletmelere ait kat planları ve tüm diğer izinli bilgiler harita uygulamalarına taşınacak. Böylece dış mekandan iç mekana geçilirken, günlük hayatta en yakın eczaneyi bulmak için ya da en kısa yol tarifini almak için kullanılan harita uygulamaları, alışveriş merkezi içinde hatasız bir şekilde çalışabilme imkânına sahip olacak. Bu entegrasyon sayesinde alışveriş merkezi ziyaretçileri harita uygulamalarını kullanarak bina içerisinde bulundukları yeri görebilecek, aradıkları noktaya yol tarifi alarak istedikleri mağaza veya servise sorunsuz bir şekilde ulaşabilecek.

Akmerkez, Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri artık arama motoru sonuçlarında da daha detaylı olarak yer alacak. Arama motoru sonuçları lokasyon bazlı çözümler sunacak. Örneğin Akmerkez, Akbatı ve Akasya yakınlarında ‘gömlek’ kelimesinin aratılması, alışveriş merkezlerinde gömlek bulunabilecek mağazalar ile eşleştirilecek ve kullanıcıya özel sonuçlar sıralanacak. Hem misafirler maksimum erişim fırsatı elde edecek, hem de alışveriş merkezleri ziyaretçilerini daha yakından tanıma fırsatı bularak pazarlama stratejilerine yön verecek.