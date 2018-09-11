AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi Temmuz ayında yüzde 22,4 arttı

AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi'nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi'nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi her ay enflasyon oranlarının üzerinde, istikrarlı bir yükseliş sergiliyor. Son olarak Temmuz ayı verilerine baktığımızda ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. Enflasyon oranı ise yüzde 15.85 olarak seyretti” dedi.

“Piyasaların, ekonomimizin, sektörümüzün panik havasına değil, morale ihtiyacı var”

AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü ciro endeksinin sene başından bu yana her ay enflasyon oranının üzerinde, istikrarlı bir şekilde yükseldiğini vurguladı. Belgü, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasaların, ekonomimizin, sektörümüzün panik havasına değil, morale ihtiyacı var. Endeks rakamlarını incelediğimizde; Ocak ayından bu yana AVM'lerdeki perakende ciro endeks oranlarının enflasyon oranlarından yüksek olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında da yine bu durum değişmedi ve perakende ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. Enflasyon oranı ise yüzde 15,85 olarak seyretti. Örneğin, ocak ayı verilerine baktığımızda Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 10,35'ken ciro artış oranının yüzde 22.6 olduğunu görüyoruz. Ciro artış oranı ile enflasyon oranının en yakın olduğu mayıs ayında dahi enflasyon yüzde 12,15'ken ciro artış oranı yüzde 13,9'la yine enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti. Bu anlamda perakende markalarımıza göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

“Perakendecinin genel maliyetlerindeki artış kira oranının üzerinde”

Bu yılın başından beri döviz kurlarındaki dalgalanmalara da değinen Belgü, perakendecinin genel maliyet artışlarının kira oranının daha üstünde olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Ülkemiz bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Yılbaşında Merkez Bankası verilerine göre ortalama dolar kuru 3,7783 TL iken bu oran temmuz ayında 4,772 TL'ye çıkmış durumda. Yani Türk Lirası, dolar karşısında ortalama yüzde 26 değer kaybetmiş. Dövizde yaşanan bu gelişmeler hem döviz kredisi kullanan yatırımcımızı hem de girdi maliyetleri ağırlıklı olarak döviz olan perakendecimizi elbette ki etkiliyor. Bu çerçevede, perakendenin genel maliyet artışlarının kira oranının daha üstünde olduğunu gözlemliyoruz. Bu süreci olabilecek en hasarsız şekilde atlatabilmek için de ilgili bakanlıklarımız, sanayicimiz, yatırımcılarımız ve halkımız büyük çaba sarf ediyor. Temmuz ayında bir yıllık döviz artışına baktığımızda da geçtiğimiz yıla oranla doların yüzde 35,5, euro'nun yüzde 34,5'lık artış kaydettiğini görüyoruz. Her ne kadar enflasyonun üzerinde cirolarda gerçekleşen yüzde 22'lik artışa rağmen yaşanan sıkıntılar karşısında AVM yatırımcıları olarak ihtiyacı olan perakendecilerimize kur sabitleyerek veya indirim yaparak destek olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Belgü, AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi Temmuz 2018 sonuçlarını da değerlendirerek,“Seçimlerin sonlanması ile birlikte sağlanan istikrarın yansımalarını temmuz ayı ciro endeksi sonuçlarında gözlemleyebiliyoruz. Ağustos ayında da Kurban Bayramı'nın da etkisi ile ciroların enflasyonun üzerinde, yükselme trendinde olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde, bu dönemde de AVM'ler yükselen kurlar sebebi ile sıkıntı yaşayan perakendecisine desteğini artırarak devam etmiştir” şeklinde konuştu.

AVM'lerde kiralanabilir alan m başına düşen cirolar Temmuz 2018'de İstanbul'da bin 196 TL, Anadolu'da 937 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Temmuz 2018'de bin 041 TL oldu.

Teknoloji kategorisi sürdürülebilirliğini koruyor

Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44'lük artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,4, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,0, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,8, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,2 yükseldi.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Temmuz 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1 oranında arttı.