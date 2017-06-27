Avrasya tünel çıkışında feci kaza, 1 ölü

Kaza saat 02.30 sıralarında Yenikapı Sahil yolunda Avrasya Tüneli çıkışında meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir araç, yol ortasındaki engellere rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan 30 yaşlarında bir erkek şahsa çarptı. Şahsın üzerinden çok sayıda araç geçerken, şahıs olay yerinde feci bir şekilde can verdi.

Kaza nedeniyle sahil yolunda Bakırköy istikametine trafik bir süre aksadı. Yaşanan olayın ardından kaza mahalline gelen polis, kazaya karışan araçları tespit etmek için çalışma yaptı. Bu sırada olay yeri inceleme ekipleri de detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Şahsın üzerinde yapılan incelemelerde üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın cesedi ambulansla Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis yayaya çarpan ilk aracı tespit etmek ve yayanın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.