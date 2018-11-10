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Avrasya Tüneli'nde Ata'ya saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yılında saat 9’u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli’nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli'nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında anıldı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Avrasya Tüneli'nde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı.


Saygı duruşunun ardından araçlarına binen vatandaşlar yollarına devam etti.

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