Avrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğu

Açılışının ardından ilgi gören Avrasya Tüneli’nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başlandı.

Avrupa ile Asya yakasını bir araya bağlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli’ne olan yoğun ilgi nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek isteyen sürücüler Yenikapı yol ayrımından tünel yoluna girdi. Her gün 07.00 - 21.00 saatlerinde hizmet veren Avrasya Tüneli içerisinde trafik tek şeritten sağlanırken, yoğun ilgi nedeniyle araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

İlk defa Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücü Şafak Yazıcı, “Tüneli deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu noktaya kadar hızlı geldim ama son 15 dakikadır burada bekliyorum” şeklinde konuştu.