Avrasya Tüneli’ne Kore’den 2017 ’yılın yapısı’ ödülü

Kore İnşaat Mühendisleri Derneği (KSCE-Korean Society of Civil Engineers) ’Altın Kategori’de 2017 ’Yılın Yapı Ödülü’nü Avrasya Tüneli’ne verdi. Bu ödül, finansman ve yapım aşamasından bu yana Avrasya Tüneli’nin aldığı sekizinci uluslararası ödül oldu.

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli uluslararası bir ödül daha aldığı açıklandı. İstanbul’da hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım açısından en önemli alternatiflerden olarak gösterilen tünel, Koreli mühendisler tarafından 2017 yılının yapısı seçildi. Kore İnşaat Mühendisleri Derneği (KSCE - Korean Society of Civil Engineers) ’Altın Kategori’de 2017 ’Yılın Yapı Ödülü’ne Avrasya Tüneli’ni layık gördü.

Finansman ve yapım aşamasından bu yana Avrasya Tüneli’ne verilen sekizinci uluslararası ödül olan Kore inşaat Mühendisleri Derneği’nin 2017 Yılın Yapı Ödülü, diğer ödüller gibi sergilenmek üzere Avrasya Tüneli Müzesi’ne konulacağı kaydedildi.