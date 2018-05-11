Avrupa Birliği tarafından desteklenen, kazanan ekiplere 125 bin euroluk yatırım desteği sunan ve bu sene dördüncüsü düzenlenen Yeşil İş Fikri Yarışması (ClimateLaunchpad) için başvurular başladı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yemek ve tarım, su, ulaşım, sanayi teknolojileri ve iklim değişikliğine karşı diğer tüm alanlardaki inovasyonları yarışmaya davet eden ve dünyanın en geniş katılımcıya sahip olduğu belirtilen yarışmanın son başvuru tarihi 6 Haziran olduğu bildirildi. 35 ülkenin katılımcı olacağı belirtilen yarışmanın temel amacı; girişimcilerin yeşil iş fikirlerinin küresel iş dünyasına hazırlarken, iklim değişikliğine karşı da büyük adımlar atılmasına fırsat sağlaması olduğu aktarıldı.

Türkiye 2016 yılından beri ClimateLaunchpad’e katılıyor. Katıldığı ilk yılda Türk Sponge ekibi ile ikincilik ve Seyirci Özel Ödülü ile de Tallin’deki finalden derece ile döndü. Ekibin Hollanda’da bulunan Kuluçka Merkezi’nde 16 aylık girişimcilik programına katılım ve 125 bin euroluk destek paketini almaya hak kazandığı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; bütün katılımcı ülkelerde seçilen katılımcılar 30 Haziran-1 Temmuz’da seçilmiş katılımcılarla gerçekleştirilecek. Boot Camp ile çok titiz ve yoğun bir eğitim alacaklar. Onu takip eden koçluk seansları ile ülke finallerine hazırlanacaklar. Her ülkenin seçeceği en iyi 3 yeşil iş fikri, bu yıl Kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek olan büyük finalde ülkesini temsil edecek. Dünyanın en iyi 10 fikri Climate-KIC’in Accelerator programına doğrudan erişim kazanacaklar.