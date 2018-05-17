Avrupa Birliğinin alüminyum ürünlerindeki ’gözetim’ kararı

Dünya Alüminyum Folyo Üreticileri Birliği (GLAFRI) Başkanı Göksal Güngör, Avrupa Birliğinin (AB) 26.04.2018 tarihli Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve bazı alüminyum ürünleri için getirilen ön gözetim uygulamasını değerlendirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (ALUTEAM) İHA muhabirine açıklamalarda bulunan GLAFRI Başkanı Göksal Güngör, AB’nin getirdiği gözetim kararı uygulamasının ABD’den kaynaklanan dünya ticareti dengesizliklerine karşı geliştirilen bir koruma önlemi olduğunu söyledi.

Başkan Güngör, “Bu karar bir gözetim kararı. Uluslararası koruma önlemleri arasında bir uygulama. Bu uygulamaya Avrupa Birliğinin başlamasının sebebi ABD’den kaynaklanan dünya ticareti dengesizliklerine karşı Avrupa Birliğine üye olan ülkelerin kendi pazarlarıyla alakalı yapmaya çalıştıkları bir koruma önleminin öncesi. Bu gözetim faaliyetlerinden dolayısıyla Avrupa’ya bütün ihracatı yapan Avrupa’nın ithal getirdiği tüm ülkeler bu gözetime tabi. Sadece bizim ürünlerimizle alakalı Lihtenştayn, Norveç ve İzlanda bu karadan şuan için muaf tutulmuş durumda. Onun için Gümrük Birliği anlaşması içerisinde olan Türkiye ve EFTA içerisinde yer alan İsviçre de bu kararla şuan baş başa kalmış durumda. Temel amacı Avrupa’ya yapılan ithalatların hem miktarsal hem de tutarsal olarak izlenmesi, bu izlenme sonucunda da kalıcı olarak Avrupa Birliğindeki pazar şartlarının kontrol edilerek bundan sonraki aşamalara geçilmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

"Lisans belgesinin hatasız doldurulması gerekiyor"

GLAFRI Başkanı Göksal Güngör, Avrupa Birliği ülkelerinin gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olabileceğini ve lisans belgesinin uzmanlarla beraber doldurulması gerektiğini belirterek, "Bu gözetim uygulamasının getirdiği tek zorluk; Avrupa içi ithalatçı olan kurumların gümrük idarelerinden bir ithalatçı belgesi alması gerekiyor. Bunun için de ithalat yapmış olduğu ülkelerden bizim açımızdan Türkiye’den bizlerin, bu konuda uzmanlaşmış olan kişilerle koordineli bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Çok uzun yıllardır uygulanmayan bir konu bu. Her gümrük idaresinde farklı uygulamalarla karşılaşmamız olası. 12 Mayıs itibariyle bu konu yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 28 tane Avrupa Birliği ülkesinin 28 tane gümrük idarelerinde farklı uygulamalar olacaktır. Çünkü alışılmış bir şey değil. Bunu Avrupa Birliği Komisyonu koordine ediyor. Bu lisans belgesinin hatasız doldurulması gerekiyor. Bunun için beklenen bazı şartlar var. Onlar uzmanlarla beraber koordineli bir şekilde yürütüldüğü zaman bu sürecin aşılacağını düşünüyorum. Burada sadece miktar yok istenilen fiyat bilgileri de var. Bunların da şeffaf bir şekilde doldurulması sürecin yumuşak atlatılması adına çok önemli" diye konuştu.

"Algı açısından iyi yönetilmesi gereken bir konu"

Alüminyum ürünlerindeki ’gözetim’ kararının yeni bir uygulama olduğunu ve algı açısından da iyi yönetilmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Başkan Güngör, "Yıllardır ortak pazardayız. Ortak pazar demek aynı işleri, belgeleri, alışkanlıkları birbirimizin pazarlarında yapıyoruz demektir. Bu güne kadar olmayan bir uygulama müşterilerimiz açısından da beklenmedik bir durum. İlave bir belge bundan dolayı algı açısından iyi yönetilmesi gereken bir konu" dedi.