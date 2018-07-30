Avrupa Gençler Şampiyonası’nda iyi başlangıç

Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası’nda milliler 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bayanlar ve erkeklerde Rus sporculardan iki yeni dünya rekoru geldi.

Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nın bugünkü ilk gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı üç madalyaya imza attı. Öğleden sonra yapılan suüstü monopalet ve çift palet final yarışlarında, 2017’de Rusya’da ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Muhammed Emin Bay, 400 metre suüstü monopalette 3.07.65 dakikalık derecesiyle altın madalya aldı. Tuğcan Kaytar, 100 metre suüstü monopalette 36.83 saniyelik derecesiyle, Rus Egor Kacmashev’in ardından yarışı tamamlayarak gümüş madalya aldı. Aynı yarışta Onur Berke Kuyumcu ise 36.94 saniyede yarışı üçüncü tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Erkeklerde Rus Aleksey Fedkin 100 metre suüstü çift palette 41.56 saniyelik derecesiyle yeni gençler yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bayanlarda 400 metre suüstü monopalette Rus Ekaterina Mikhailushkina 3.15.58 dakikalık derecesiyle gençler dünya rekorunu kırdı.

3 Ağustos Cuma günü sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94’ü bayan, 100’ü erkek 194 sporcu yarışacak. Yarışlar suüstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştirilecek.