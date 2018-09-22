Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Büyükçekmece'de bisiklet turu düzenlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla vatandaşlar farkındalık oluşturmak için Büyükçekmece Kordon Boyu'nda bisikletle gezinti yaptı. Bisikletleriyle gelen vatandaşların arasına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de bisikletine binerek sahil boyunca bisikletle gezdi. Büyükçekmece Belediyesi'nde görev yapan memurlar resmi kurumlardaki işlerini artık bisikletle ya da yürüyerek halledecek.

“Bisikletle arkadaş olmak çok önemli bir yaşantı biçimi”

Bisikletin önemli bir ulaşım aracı olduğunu dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye'de bir sıkıntı var. Bisiklete binmek yadırganıyor. Bisiklet hem ulaşımını sağlıyor, hem sporunu yapıyorsun, sosyal aktiviteye katılıyorsun. Cebindeki parayı koruyorsun, mutfağına katkı sağlıyorsun. Büyükçekmece'de oturup da bisikletle ulaşımını yapmayanlara şaşıyorum ve üzülüyorum. Bu hem sağlığını korumak bakımından, hem de ekonomik anlamda kendisine katkı sağlamak bakımından, doğanın kirlenmesini engellemek bakımından bu doğru iş. Bisikletle arkadaş olmak çok önemli bir yaşantı biçimi” diye konuştu.

“Büyükçekmece Belediyesi'ndeki memurlar resmi işlerimizi yapmak için ulaşımını bisikletle yapacak”

Belediye personelinin de artık bisikletle ulaşımlarını sağlayacağını ifade eden Başkan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bir ilke daha imza attık. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki memurlar, Büyükçekmece merkezinde resmi işlerimizi yapmak için; kaymakamlığa, vergi dairesine ve çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki ulaşımını ya yürüyerek yapacak, ya da bisikletle yapacak. Bisikletleri aldık, belediyenin önüne koyduk. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda dikkatleri çekmek bakımından belediyenin içerisindeki asansörleri kapattık. Birkaç gün kapalı kalacak. Engelliler için bir tanesini ayırdık. Onlar kullanabilecekler” şeklinde konuştu.