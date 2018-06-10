Avrupa ikincisi Ragbi Kadın Milli Takımı yurda döndü

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Ragbi 7’li Kadınlar Konferans 1’de mücadele eden Türkiye Milli Kadın Ragbi Takımı, tarihinde ilk kez finale çıkarak elde ettiği ikincilik başarısıyla yurda döndü. Bulunduğu A Grubun’nda Malta, Andora ve Bulgaristan’la eşleşen milliler, Malta’yı 17-7, Andora’yı 22-7 yenmiş, Bulgaristan’a 27-12 yenilmesine rağmen gruplardan çıkmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Danimarka’yı 14-19 yenen Kadın Milli Ragbi Takımı, yarı finalde ise ev sahibi Hırvatistan’ı 10-12 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milllilerden tarihi başarı

Final müsabakasında Gürcistan’la şampiyonluk için sahaya çıkan Türkiye Milli Kadın Ragbi Takımı, zorlu geçen mücadeleyi 17-12 kaybetti. Bu sonuçla Türkiye Milli Kadın Ragbi Takımı, tarihinde ilk kez finale yükselerek Avrupa ikincisi olma başarısı elde etti.

Talsh: “Seneye daha iyi olacağız”

Avrupa’da elde edilen başarının ardından milliler Türk Hava Yolları’nın Zagreb’den kalkan tarifeli uçağıyla öğlen saatlerinde yurda döndü. Atatürk Havalimanı’nda turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ragbi Kadın Milli Takımı Antrenörü İraj Abdi Malek Talsh, “Avrupa Ragbi 7’li Kadınlar Konferans 1’de ikinci olduk. Tarihte ilk kez finale çıkarak ikinci oluyoruz. Tüm Türkiye ragbi ve spor camiası adına tebrik ediyorum. Son maç iyi maçtı, hızlı ve heyecanlı bir maçtı. Kazanabilirdik, son saniyede yenildik. İnşallah seneye daha iyi olacağız” dedi.

Cem: “Gururluyuz çünkü ilki başardık”

Avrupa ikincisi olan Ragbi Milli Takımı’nın kaptanı Nermin Cem ise, “Çok mutluyuz, daha da önemlisi çok gururluyuz. Çünkü ilki başardık. Bu bizim beşinci turnuvamızdı. Şimdi bir üst gruptayız, daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Bunun için de daha fazla çalışacağız. Seneye şampiyonluk neden olmasın” şeklinde konuştu.