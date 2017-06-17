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17 Haziran 2017 15:24

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Slovakya, Belarus’u 68-59 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası

17 Haziran 2017 15:24


Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın da yer aldığı B Grubu müsabakasında Slovakya, Belarus’u 68-59 yendi. Slovakya, ay-yıldızlılara karşı aldığı mağlubiyetten sonra ilk galibiyetini elde etti. Belarus ise turnuvadaki ikinci mağlubiyetini aldı.


Slovakya’da Zirkova 22 sayı, 8 ribaund, Vynuchalova 11 sayı, 3 ribaund ile mücadele ederken, Belarus’ta ise Snytsina 1 2sayı, 3 asist ve Papova 10 sayı, 6 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.


Grubunda 3. ve son maçında Belarus, Türkiye ile Slovakya da İtalya ile oynayacak.




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