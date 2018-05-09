Avrupa Karate Şampiyonası Sırbistan’da başlıyor

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 10 Mayıs Perşembe günü Sırbistan’ın Novi Sad kentinde başlayacak. 13 Mayıs’ta sona erecek organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı, tam kadro mücadele edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları hazırlıklarını sürdüren milli karateciler, sezonun ilk ciddi sınavını Sırbistan’da verecek. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı 9 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya mücadelesinin içinde olacak. Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda madalyalar 4 takım, 12 ferdi dalda dağıtılacak.

Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen organizasyonda 52 ülkeden 532 karatecinin mücadele edeceği açıklandı.

2017 yılında Kocaeli’nde düzenlenen şampiyonada dört altın, dört gümüş ve altı bronz madalya ile genel klasmanda takım halinde şampiyon milli karateciler, aynı başarıyı Novi Sad’da da tekrarlamak istiyor.

Delihasan: "Genç ama tecrübeli bir ekibiz"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından yoğun bir çalışma takvimine geçtiklerini belirterek, “Sezonun en önemli müsabakasına çıkacağız. Milli takımımız hem geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıyı tekrarlamaya çalışacak hem de dünya sıralamasına puan veren organizasyonda en iyi performanslarını ortaya koyarak Temmuz 2018’de başlaması beklenen kota müsabakaları öncesi sıralamada iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyor. Form grafiğimiz gayet iyi. Sporcularımızın moralleri de üst seviyede. Yaş ortalaması genç ama tecrübeli ve kariyeri başarılarla dolu bir ekibe sahibiz. Milli sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İlk gün ferdi elemeler

10 Mayıs Perşembe günü başlayacak şampiyonanın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde ferdi kata ve kumite elemeleri yapılacak.

Turnuvada yarınki program ise TSİ şöyle:

10:00 / Ferdi Kata / Dilara Eltemur

Ferdi Kata / Ali Sofuoğlu

12:30 / Kumite 84 kg / Uğur Aktaş

Kumite +84kg / Alparslan Yamanoğlu

14:00 / Kumite 68 kg / Hafsa Şeyda Burucu

Kumite +68kg / Meltem Hocaoğlu

15:15 / Kumite 67 kg / Burak Uygur

Kumite 75kg / Erman Eltemur

17:00 / Kumite 55 kg / Tuba Yakan

Kumite 61 kg / Merve Çoban

18:15 / Kumite 50 kg / Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 60 kg / Aykut Kaya

19:30-21:00 Repesaj Müsabakaları