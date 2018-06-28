Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ev sahipliğinde Türkiye’de 2’nci kez toplandı. Kaya Ramada Otel’de gerçekleşen toplantıda üye ülkeler için düzenlenen yerel demokrasi raporları ile yerel ve bölgesel seçimlerin gözlem raporları görüşüldü. Ayrıca Kasım ayında Strazburg’da gerçekleşecek olan Kongre 35’inci Genel Oturumu toplantı sonrası gündeme alındı.

47 ülkeden 120 delege katıldı

47 üye devletten oluşan, 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden, 636 yerel politikacının yer aldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesinin 120 delegesi, 24 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde toplandı.

2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli Delegasyonu üyesi olarak ülkemizi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de ikinci kez gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Toplantıya Büyükçekmece’nin ev sahipliği yapmasının heyecan verici olduğunu belirten Akgün, ”Büyükçekmece İstanbul’un Avrupa Yakasında Atatürk Havalimanı’na 21 kilometre mesafede güzel bir yerleşim merkezidir. Şehrimizde 4 üniversite, 104 tane ilk ve orta dereceli okul, 6 tane 5 yıldızlı otel, çok miktarda 3 yıldızlı konaklama merkezleri bulunmakta. İstihdam ettiğimiz işçi sayısı yaklaşık 150 bindir. Büyükçekmece’de Almanlar tarafından yapılmakta olan yat limanı Avrupa’nın en enterasan yat limanı olarak bilinmektedir. Çünkü 7 ayrı şehir, Berlin, Moskova. 7 şehir mimarisi üzerine kurulmuş. Bin yat kapasiteli yat limanı inşaatı devam etmektedir. Film platomuz bittiğinde aynı anda 50 film çekilecektir. Yerel demokrasi haftasında üst düzeyde uygulayan bir belediye olmamız nedeniyle kongre tarafından 6 kez üst üste şehrimize Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü verilmiştir. Avrupa konseyi, Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü almış bir belediyeyiz" dedi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, üç gün boyunca Başkan Akgün ev sahipliğinde İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek, Türk kültürü hakkında bilgiler edinecek.