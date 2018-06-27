Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesini ağırladı. Büyükçekmece ilçesinde yarın gerçekleşecek olan toplantı öncesinde İzleme Komitesi yeni yapılan belediye binasını gezdi.

47 ülkeden 120 delegenin katıldığı ziyarette, Başkan Akgün konuklarına farklı birçok mimariden yararlanılarak inşa edilen belediye binasını anlattı. Meclis salonunu gezen İzleme Komitesi, meclis toplantılarına ilişkin bilgiler aldı.

“Türk misafirperverliğini, önce Türk insanının sıcaklığını hissettirip en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz”

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Hasan Akgün, “Bugün Büyükçekmece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ben 2001‘den beri Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin Türk Milli Delegasyon üyesiyim. Kurmuş olduğumuz dostluk, arkadaşlık ilişkilerimiz kardeş şehir ilişkilerimiz ağır bastı. Geçen sene 2017’de İstanbul’da ilk Defa İzleme Komitesi toplantısını yapabilir mi, diye davet ettim. Daha sonra kongre karar aldı. Mart başında kararını bize deklare ettiler. Avrupa Konseyinin standartlarına uygun kongrenin üyelerinin İzleme Komitesini oluşturan komite üyelerinin konforunu sağlayacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Bugün ağırlamaya başladık. Çok önemli bir toplantıdır. Çünkü İstanbul’da ilk defa Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi böyle bir toplantı yapıyor. Bizde elimizden geldiği kadarıyla Türk misafirperverliğini, önce Türk insanının sıcaklığını hissettirip en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısı 28 Haziran 2018’de gerçekleşecek. Kongrenin 47 ülkeden, yerel ve bölgesel yöneticilerden ve belediye başkanlarından oluşan 120’ye yakın delegesi, 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Büyükçekmece´de ağırlanacak. Toplantıya katılacak olan Türkiye Raportörlerinin değerlendirmeleri ise Kasım ayında Strazburg’da gerçekleşecek olan Kongre 35. Genel Oturumunun gündeminde ele alınacak.