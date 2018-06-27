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27 Haziran 2018 10:06

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi yarın toplanıyor

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yarın gerçekleşecek olan toplantının gündeminde üye ülkeler için düzenlenen yerel demokrasi raporları ve yerel ve bölgesel seçimlerin gözlem raporları görüşülerek, Kasım ayında Strazburg’da gerçekleşecek olan Kongre 35.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi yarın toplanıyor

27 Haziran 2018 10:06

Genel Oturumu gündemine alınacak.


47 üye devletten oluşan 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden 636 yerel politikacının yer aldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi 24 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde toplanacak.


Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısı 28 Haziran 2018’de gerçekleşecek. Kongre´nin 47 ülkeden, yerel ve bölgesel yöneticilerden ve belediye başkanlarından oluşan 120’ye yakın delegesi, 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Büyükçekmece´de ağırlanacak. Toplantıya katılacak olan Türkiye Raportörlerinin değerlendirmeleri ise Kasım ayında Strazburg’da gerçekleşecek olan Kongre 35. Genel Oturumu’nun gündeminde ele alınacak.



İlk kez Türkiye’de toplanacak


2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli Delegasyonu üyesi olarak ülkemizi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan toplantıya Büyükçekmece’nin ev sahipliği yapmasının heyecan verici olduğunu belirterek; “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel seçimleri gözlem yetkisine sahip tek Avrupa kurumudur. Kongrenin en önemli organı olan İzleme Komitesi de yerel ve bölgesel demokrasinin gelişmesi ile ilgili raporları hazırlamaktan sorumludur. İzleme ziyaretlerinden sonra, Komite yerel ve bölgesel yönetimlerin haklarını korumak ve yönetimi iyileştirmek için üye devletlere raporlar ve tavsiyeler hazırlar” açıklamasını yaptı.




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