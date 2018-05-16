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16 Mayıs 2018 23:48

Avrupa Ligi Kupası Atletico Madrid’in

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Atletico Madrid, Marsilya’yı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ligi Kupası Atletico Madrid’in

16 Mayıs 2018 23:48


UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız ekibi Marsilya ile İspanyol ekibi Atletico Madrid, Fransa’nın Lyon kentinde karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan mücadelede ilk gol 21. dakikada geldi. İspanyol ekibinin yıldızı Griezmann topu ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Atletico Madrid oldu.


49. dakikada yine sahneye çıkan Griezmann, fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi. Bu golle iyice rahatlayan İspanyol ekibi, 89. dakikada Gabi’nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı müzesine götürmeyi başaran Atletico Madrid, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.




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